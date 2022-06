Hauptmann bleibt Dirk Krüger und als neuer Fähnrich wurde Tim Christian Meyer gewählt sowie der bisherige Leutnant Thomas Kraus erneut in seinem Amt bestätigt. Hinzu kommt noch die Wiederwahl des Schellenbaumträgers Jan Kunze. FOTO: oha Plöner Schützengilde verjüngt sich Tim Christian Meyer wird als jüngster Gildebruder nun sogar Offizier Von Michael Kuhr | 15.06.2022, 14:22 Uhr

Offiziell wird es bei der Plöner Schützengilde, wenn im Jahr die Generalversammlung ansteht. Dort werden nämlich vor allen Dingen die Schießnummer für das anstehende Schützenfest gezogen. Es sieht nach den Corona-Ungewissheiten in diesem Jahr gut aus, dass die Schützen in Plön am 8. Juli ihr Schützenfest feiern werden.