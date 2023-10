Opfer-Zeugin fehlt vor Gericht Vergewaltigungsprozess in Plön: Überraschendes Urteil nach Aussage unter Tränen Von Jan Melchior Bonacker | 17.10.2023, 16:31 Uhr Schweigend sitzt der Angeklagte neben seinem Verteidiger Dr. Jonas Hennig. Foto: Jan Melchior Bonacker up-down up-down

Ein 32-Jähriger wird in Plön angeklagt, in Schwentinental eine Frau vergewaltigt zu haben. Am zweiten Prozesstag fällt das Gericht ein Urteil, das mit Blick auf den ersten Tag überrascht. Trotzdem waren sich am Ende Staatsanwaltschaft und Verteidigung einig.