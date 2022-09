Die Polizei ermittelt in Nehmten wegen der illegalen Entsorgung von rund 100 Altreifen. Foto: dpa up-down up-down Polizei sucht nach Zeugen Unbekannte entsorgen 100 Altreifen am Großen Plöner See Von Michael Kuhr | 22.09.2022, 11:53 Uhr

Es ist unglaublich: gleich 100 Altreifen entsorgten unbekannte Täter in der Gemeinde Nehmten am Großen Plöner See. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.