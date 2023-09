Planspiel Börse am Beruflichen Gymnasium Preetz 200 Schüler suchen in Preetz nach besten nachhaltigen Börsenkursen Von oha/mik | 27.09.2023, 15:04 Uhr Die Schüler des 11. Jahrgangs ließen sich von Bianca Sütel, Claudia Stücker und Aaron Drews von der Förde Sparkasse für das Planspiel Börse begeistern. Foto: oha up-down up-down

Die Schüler des des Beruflichen Gymnasiums am Berufsbildungszentrum Plön in Preetz beteiligen sich auch im Schuljahr 2023/24 am Planspiel Börse. Die jungen Leute schlüpfen in die Rollen von Brookern und machen sich auf die Suche nach den besten Börsenkursen.