Jetzt soll es doch losgehen: Die Breitenauschule wird eine neue Mensa bekommen. Die Kosten dafür allerdings haben sich in der Planungszeit nahezu verdreifacht. Foto: Michael Kuhr up-down up-down Kosten haben sich nahezu verdoppelt Das Ringen um die neue Mensa neben der Breitenauschule in Plön Von Michael Kuhr | 09.12.2022, 06:51 Uhr

Jetzt also doch: nach zähem Ringen hat sich der Schulverband Plön Stadt und Land für den Bau einer neuen Mensa an der Breitenauschule entschieden. Es fiel den Mitgliedern schwer, weil sich sich Kosten von einst 600.000 Euro in der Planungsphase auf 1,7 Millionen Euro nahezu verdoppelt hatten.