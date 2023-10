Im Gesundheits- und Sportzentrum Plön Torsten Schmäschke steht für Therapie, Fitness, Kurse und Sauna in Plön Von Michael Kuhr | 14.10.2023, 06:11 Uhr Seit über 25 Jahren bietet der Plöner Physiotherapeut Torsten Schmäschke seine Dienste in Plön an. Foto: Michael Kuhr up-down up-down

Therapie, Fitness, Kurse und Sauna – mit diesen vier Schlagworten kann man das Gesundheits- und Sportzentrum in Plön beschreiben. Seit über 25 Jahren bietet der Plöner Physiotherapeut Torsten Schmäschke seine Einrichtung in Plön an. Der 55-Jährige hat bisher viel erreicht und noch viel vor.