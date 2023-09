Problem behoben Kreisverwaltung und Teile der Stadt Plön wieder telefonisch erreichbar Von Michael Kuhr | 21.09.2023, 11:49 Uhr In Plön sind die Kreisverwaltung in der Hamburger Straße und Teile der Stadt ohne Telefonverbindung. Symbolfoto: Rolf Vennenbernd up-down up-down

Was kann es Schlimmeres geben: In der Kreisverwaltung Plön war die Telefonanlage ausgefallen. Das teilte Landrat Björn Demmin mit. Es konnten weder Gespräche in die Kreisverwaltung noch aus der Kreisverwaltung heraus geführt werden. Jetzt funktioniert alles wieder.