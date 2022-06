Der Bürgervorsteher Siegfried Klaus (Mitte) mit seiner Frau Gudrun und die die neue Bürgervorsteherin Jutta Zillmann (links) mit Lütjenburgs Bürgermeister Dirk Sohn. FOTO: Jörg Wilhelmy Abschied in politischen Ruhestand Stehende Ovationen für Lütjenburgs scheidenden Bürgervorsteher Siegfried Klaus Von Jörg Wilhelmy | 17.06.2022, 11:23 Uhr

Mit einer stehenden Ovation verabschiedete Lütjenburg am Donnerstag den langjährigen Bürgervorsteher der Stadt, Siegfried Klaus, nach über 25 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit in den Gremien der Selbstverwaltung in den politischen Ruhestand. Es war ein Abschied, der offensichtlich keinem leicht fiel.