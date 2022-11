Der Preetzer Bürgermeister Björn Demmin möchte gern Landrat im Kreis Plön werden und hat seine Bewerbung für den 8. Dezember abgegeben. Foto: oha up-down up-down Bewerbung bei Kreispräsident abgegeben Preetzer Bürgermeister Björn Demmin will Landrat im Kreis Plön werden Von Michael Kuhr | 24.11.2022, 18:30 Uhr

Mit dem Preetzer Bürgermeister Björn Demmin hat ein neuer Kandidat seinen Hut in den Ring um das Amt des Landrates im Kreis Plön geworfen. Die Landratswahl am 8. Dezember 2022 beschäftigte am Donnerstagabend auch den Ältestenrat des Kreistages in seiner Sitzung.