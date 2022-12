Mit Hilfe einer Drohne wurde dieses Rehkitz im hohen Gras einer Wiese gefunden. Jetzt kann es vor dem Mähwerk der Landmaschine gerettet werden. Foto: oha up-down up-down 2000 Euro vom Autohaus Estorff Statt Weihnachtsbotschaft Spende für Plöner Tafel und Kreisjägerschaft Von Michael Kuhr | 21.12.2022, 07:09 Uhr

Viele Firmen verzichten auch in diesem Jahr wieder auf die Weihnachtspost für ihre Kunden. Statt dessen spenden sie das dafür sonst ausgegebene Geld an gemeinnützige Organisationen – wie das Autohaus von Claus-Henrick Estorff in Plön.