Kritik an mangelnder Kommunikation Stadt Plön geht bei Suche nach Naturpark-Erlebnisräumen leer aus Von Michael Kuhr | 16.09.2023, 14:59 Uhr Der ehemalige Feddersen-Hof ist Fissau sollte neues Naturpark-Haus werden. Doch ein neuer Eigentümer hatte schon höhere Mieten verlangt, als noch nicht einmal der Umbau begonnen hatte. Archivfoto: Michael Kuhr up-down up-down

Es knistert im Gebälk des Naturparkvereins Holsteinische Schweiz. Mittlerweile hat sich der Vorstand dauerhaft von einem neuen Naturparkhaus verabschiedet. Ersatz sollen drei neue Erlebnisräume werden: in Seedorf, in Malente und in Rathjensdorf. Das Ölmühlenprojekt in Plön ging leer aus.