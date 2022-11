Teilte nach der Abwahl von Plöns Bürgermeister Lars Winter in der jüngsten Ratsversammlung am Mittwochabend ordentlich aus: SPD-Ratsherr Bernd Möller. Foto: Michael Kuhr up-down up-down Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Winter ein Ratsversammlung Plön wählt am 8. Februar 2023 neuen Bürgermeister Von Michael Kuhr | 10.11.2022, 14:18 Uhr

Die Ratsversammlung hat sich auf einen Ausschreibungstext auf der Suche nach einer neuen Bürgermeisterin oder einem Bürgermeister in Plön verständigt. Wahltag in der Ratsversammlung ist am 8. Februar 2023. Erneut sorgte SPD-Ratsherr Bernd Möller für einen Eklat in der Ratsversammlung.