Freuen sich über die neue Station der Sprottenflotte am Kreishaus Plön: Landrätin Stephanie Ladwig und Ulrike Schrabback, Geschäftsführerin der KielRegion GmbH. FOTO: Kreis Plön/hfr „Sprottenflotte" auch direkt am Kreishaus Vom Bahnhof zum Plöner Kreishaus ist es nur noch eine „Sprotten-Fahrt" Von Michael Kuhr | 06.07.2022, 13:51 Uhr

Das regionale Bikesharing „Sprottenflotte“ der KielRegion wächst auch im Kreis Plön. Mit Unterstützung des Kreises Plön ist jetzt die sechste Station in Plöner Stadtgebiet direkt am Kreishaus in der Hamburger Straße eröffnet werden.