Starten am Freitag die vierwöchige Sammlung der Kriegsgräberfürsorge in Plön (von links): Geschäftsführer Lars Bauer, MUS-Kommandeur Klaus Heermeier, Bürgervorsteherin Mechtilde Gräfin Waldersee, Kreispräsident Stefan Leyk und Kreisvorsitzender Peter Sönnichsen. Foto: Michael Kuhr

Spendendosen klappern ab Freitag in Plön Sammlung der Kriegsgräberfürsorge als eine Mahnung für den Frieden Von Michael Kuhr | 24.10.2022, 14:21 Uhr

Selten rückte die Haus- und Straßensammlung der Deutschen Kriegsgräberfürsorge so in den aktuellen Mittelpunkt, wie in diesem Jahr. Durch das Wachhalten an 20 Millionen Gefallenen im Ersten und Zweiten Weltkrieg steht die Sammlung 2022 als Mahnung für den Frieden – auch in der Ukraine.