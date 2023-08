Übergabe auf Gut Pronstorf Sonderpreis des Musikfestivals für die Hof-Apotheke in Plön Von oha/mik | 04.08.2023, 14:59 Uhr Auf Gut Pronstorf übergab Festivalintendant Dr. Christian Kuhnt den Sonderpreis an Vertreter der Plöner Hof-Apotheke. Foto: oha up-down up-down

Ein Gewinner des SHMF-Schaufensterwettbewerbs stammt aus Plön. Die Hof-Apotheke hat für die Präsentation eines Medikamentes in ihrem Schaufenster am Markt in Plön einen Sonderpreis erhalten.