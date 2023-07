MUS-Kommandeur Klaus Heermeiser begrüßte rund 350 Gäste und das Marinemiusikkorps Kiel wegen schlechter Witterungsverhältnisse in einer Mehrzweckhalle der Schule. Foto: Marcel Kröncke up-down up-down 350 Gäste in Marineunteroffizierschule Plön Sommerliche Klänge beim Benefizkonzert in der Plöner MUS Von oha/mik | 20.07.2023, 14:39 Uhr

Es ist einer der musikalischen Höhepunkte im Jahr in Plön: das Benefizkonzert mit dem Marinemusikkorps Kiel in der Marineunterioffizierschule (MUS) in Plön. Schulkommandeur, Kapitän zur See Klaus Heermeier, freute sich über 350 musikalische begeisterte Gäste.