Die Soldaten der MUS hatten für ihre Gäste ein unterhaltsames Programm zusammengestellt. FOTO: MUS/hfr Besuchertag für Menschen mit Beeinträchtigungen Soldaten der MUS in Plön bieten Kindern einen unbeschwerten Tag Von Michael Kuhr | 02.08.2022, 07:06 Uhr

Strahlende Gesichter, sommerliches Wetter und ein 25-jähriges Jubiläum an der Marineunteroffizierschule in Plön. Die Marineschule richtete den jährlich stattfindenden Besuchertag für Menschen mit Beeinträchtigungen aus. In diesem Jahr stellte die Veranstaltung etwas ganz Besonderes dar.