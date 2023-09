Im Berufsbildungszentrum Preetz So werden heute junge Erzieher für ihre „Kindertage“ fit gemacht Von Jörg Wilhelmy | 12.09.2023, 15:14 Uhr Erklären dem SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Kristin Klinck (sitzend) ihre Erkenntnisse: (von links) Lilly Hayn, Jonatan Hein, Hanna Kobarg, Nico Olk und David Winter. Foto: Jörg Wilhelmy up-down up-down

Ziel einer neuen Ausbildung im Berufsbildungszentrum Preetz ist es, Theorie und Praxis in den Kita in Einklang zu bringen. Es geht um die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Das Programm „MINT“ will Impulse setzen, damit Kinder Fragen stellen.