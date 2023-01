Wer am Freitagnachmittag auf der B76 in Höhe Plön unterwegs war, musste mit Beeinträchtigungen rechnen. Dort hat es einen Unfall mit sieben Fahrzeugen gegeben. Symbolfoto: Monika Skolimowska up-down up-down B76 in Höhe Plön Großeinsatz für den Rettungsdienst: Unfall mit sieben Fahrzeugen Von shz.de | 20.01.2023, 21:24 Uhr

Auf der B76 in Höhe Plön sind am Freitag sieben Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt worden. Rund 60 Einsatzkräfte waren anschließend vor Ort.