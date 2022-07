Nach meinem kurzen Abstecher zum Pflegeheim auf dem Parnaß marschierten die Plöner Schützen mit ihren Gästen zum Festplatz Düvelsbrook. FOTO: Michael Kuhr up-down up-down Schützenfest in Plön auf dem Festplatz Traditionelle Schützengilde präsentiert sich nach 400. Geburtstag als moderne Gemeinschaft Von Michael Kuhr | 08.07.2022, 15:01 Uhr

„Friede – Freude – Eintracht“ – nie hätte das Motto der Plöner Schützengilde von 1621 in aktuellen weltbewegenden Veränderungen besser in die Zeit gepasst, als zum diesjährigen Schützenfest . Doch nur etwa die Hälfte der Mitglieder nahm am Freitag am Schützenfest teil. Sie marschierten gemeinsam mit den befreundeten Gildebrüdern aus Lütjenburg friedlich mit Rosen in den Gewehrläufen durch die Stadt bis zum Festplatz Dübelsbook, um Jubiläumskönig Heinz II. Langfeldt und seiner Königin Imke in Tradition der Gilde einen würdigen Abschied aus dem Amt zu bereiten.