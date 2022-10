Claudia Breider, Koordinatorin für die Pflegeausbildung, und Marina Gelbrecht, Pflegedienstleiterin, demonstrieren die Lagerung in der Schülerwerkstatt. Foto: JUH/hfr up-down up-down Innovatives Living Lab für Auzubildende JUH eröffnet neue Schülerwerkstatt für die praktische Pflegeausbildung Von oha/mik | 13.10.2022, 11:09 Uhr

Living Lab – das ist die moderne Bezeichnung für die innovative Schülerwerkstatt, die die Johanniter ganz neu auch im Kreis Plön in Betrieb nehmen. In Kiel und Preetz ist ein geschützter Raum zur Demonstration für anwendungsnahe Übungen und für neue Ideen entstanden. Am Ende geht es um Verbesserung der Qualität der Pflege.