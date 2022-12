Die Freude muss große gewesen sein, als ein Mann sein verloren geglaubtes Geld bei der Polizei wieder in den Händen hielt. Foto: K. Schmitt up-down up-down Geld-Umschlag vom Autodach gerutscht Schönes Weihnachsgeschenk: Ehrliche Finderin gibt in Plön 10.000 Euro ab Von Michael Kuhr | 23.12.2022, 12:36 Uhr

Was für ein schönes Weihnachtsgeschenk: Freitagmorgen zeigte ein Mann aus Dersau beim Plöner Polizeirevier den Verlust eines Umschlags, in dem sich über 10.000 Euro befanden, an. Sein Glück: Er konnte das Geld bereits kurz danach wieder in Empfang nehmen.