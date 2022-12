Beim Brand in diesem Einfamilienhaus in Schönberg kam ein Mann ums Leben. Foto: Danfoto up-down up-down Feuer im Kreis Plön Ein Toter nach Brand in einem Einfamilienhaus in Schönberg Von Daniel Friedrich | 18.12.2022, 18:28 Uhr

Bei einem Feuer im Eekenring in Schönberg im Kreis Plön starb am Nachmittag ein Mann. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden.