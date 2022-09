Jan Uwe Rogge ist sehr unterhaltsam. Sein Motto: Erziehung kann Spaß machen! Foto: oha up-down up-down Bekannter Erziehungsberater in Plön zu Gast Jan Uwe Rogge kommt zum Geburtstag des Regenbogenhauses Von Michael Kuhr | 29.09.2022, 13:56 Uhr

Das Kindertagesstätte der Kirchengemeinde Plön, das „Regenbogenhaus“ feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Aber es ist noch nicht in die Jahre gekommen und präsentiert am Dienstag den bekannten Erziehungsberater Jan Uwe Rogge in der Schiffsthalaula.