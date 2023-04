Foto: oha Viele Kinder und Eltern waren gekommen Rekordbeteiligung bei der CDU-Ostereiersuche im Plöner Apfelgarten Von Michael Kuhr | 10.04.2023, 15:15 Uhr

Seit acht Jahren schon bietet der CDU-Ortsverband Plön am Oster-Montag ein Ostereiersuchen für Kinder im Apfelgarten vor der Prinzeninsel an. CDU-Ortschef André Jagusch freute sich in diesem Jahr über eine Rekordbeteiligung. Was Wetter „spielte“ mit...