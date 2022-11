Christine Urspruch ist am Samstag zu Gast in der Schiffsthalaula Plön Foto: Jim Rakete/hfr up-down up-down Die Rechtsmedizinerin aus dem Tatort Münster Christine Urspruch ist am Samstag zu Gast in der Schiffsthalaula Plön Von Michael Kuhr | 03.11.2022, 12:13 Uhr

Meistens ist Christine Urspruch als Rechtsmedizinerin Silke Haller im Tatort Münster unterwegs. Doch in Plön präsentiert die Schauspielerin am kommenden Samstag (5. November 2022) ab 19.30 Uhr in der Schiffsthalaula ihr neues Programm. Doch sie kommt nicht allein.