Mit Förderung der AktivRegion hat die Gemeinde Rathjensdorf die „Sandkuhle“ mit Sport- und Spielgeräten ausgestattet. Rückengymnastik an der Calisthenics-Anlage: Bürgermeisterin Gertrud Henningsen hat es ausprobiert. Foto: Orly Röhlk up-down up-down Freude bei Bürgermeisterin Gertrud Henningsen Sportliche Höchstleistungen in der Sandkuhle Rathjensdorf möglich Von Orly Röhlk | 01.11.2022, 15:43 Uhr

Am Reck Klimmzüge machen, über Balken balancieren, an der Calisthenics-Anlage Muskeln trainieren und anschließend in der Hängematte entspannen: All dies ist in der einzigen öffentlichen Sport- und Freizeitfläche der Gemeinde Rathjensdorf möglich.