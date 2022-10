Ein 16-jähriger Plöner soll bei einer räuberischen Erpressung mit einem Messer an der Hand verletzt worden sein. Symbolfoto: IMAGO/Fotostand / Gelhot up-down up-down Räuberische Erpressung in Plön 16-Jähriger in der Eutiner Straße in Plön mit Messer an Hand verletzt Von Michael Kuhr | 24.10.2022, 14:54 Uhr

In der Eutiner Straße in Plön soll es am Sonntagabend zu einer versuchten räuberischen Erpressung gekommen sein. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 16-Jähriger dabei mit einem Messer leicht an der Hand verletzt worden sein. Die Kripo aus Plön hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.