Plöns Bürgermeisterin Mira Radünzel und André Lehmann von der Firma John nahmen am Freitag den Bauzaun weg und gaben das neue Teilstück des Strandweges zwischen Rosenstraße und Freibad Fegetasche am Großen Plöner See frei.

Foto: Michael Kuhr up-down up-down