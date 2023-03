Eine am Dienstag in Preetz sofort eingeleitete Fahndung nach dem Raubtäter blieb erfolglos. Symbolfoto: K. Schmitt up-down up-down Polizei sucht nach Zeugen Preetz: Unbekannter entreißt Frau Rucksack und raubt ihr Bargeld Von Michael Kuhr | 29.03.2023, 13:40 Uhr

Eine Frau ist am Dienstag in Preetz beraubt worden. Nach Darstellung von Eva Rechtien, Sprecherin der Polizeidirektion in Kiel, werden nun Zeugen gesucht, denen Hinter dem Kirchhof in Richtung Böhmkrützweg etwas aufgefallen ist.