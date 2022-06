Mit sogenannten Big Bags passt die Polizei das Sicherheitskonzept zur Kieler Woche an. FOTO: Frank Molter/dpa Samstag, 18. Juni, geht‘s los Polizei ist gut vorbereitet auf den erwarteten Trubel der Kieler Woche Von Michael Kuhr | 16.06.2022, 14:24 Uhr

Erstmals ist die Polizei während der Kieler Woche in diesem Jahr mit drei mobilen Wachen präsent. Die Standorte der täglich ab 16 Uhr (am Wochenende ab 14 Uhr) besetzten mobilen Wachen befinden sich am Hauptbahnhof, am Kleinen Kiel sowie am Beginn der Kiellinie in Höhe der Fußgängerüberführung am Schlossgarten.