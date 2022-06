Die Plöner Schützengilde von 1621 freut sich auf das bevorstehende Schützenfest: (von links) Gildeschreiber Torben Martens, Zweiter Ältermann Stefan Meyer, Erster Ältermann und Jubiläums-Schützenkönig Heinz Langfeldt sowie Gildemajor Michael Kröger. FOTO: Michael Kuhr up-down up-down Gildefest am 8. Juli in Plön Plöner Schützengilde freut sich auf Normalität zum Gildefest Von Michael Kuhr | 28.06.2022, 17:51 Uhr

Wenn die Mitglieder der Plöner Schützengilde von 1621 mit Rosen in den Gewehrläufen am 8. Juli durch Plön marschieren, dann unter ihrem Motto „In Friede, Freude, Eintracht“. Sie nutzen ihre Waffen in friedlicher Absicht, waren nie eine Bürgerwehr und blicken trotzdem auf ein baldiges Ende des schrecklichen Krieges in der Ukraine.