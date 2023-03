Damit der Seekieker als Bus-Angebot rund um den Großen Plöner See nicht der Vergangenheit angehört, braucht es Geld von allen Umlandgemeinden – und genau darin besteht das Problem. Foto: See-Kieker/ Tourismus Plön up-down up-down Tourismus Holsteinische Schweiz Plön will „Seekieker“ helfen: Wovon Rettung des Bus-Angebots abhängt Von Jörg Wilhelmy | 24.03.2023, 12:27 Uhr

Mit dem Bus um den Großen Plöner See zu fahren, ist ein „Hop on, Hop off“-Angebot, das längst nicht nur Urlauber nutzen. Damit der Bus „Seekieker“ auch 2023 fahren kann, braucht er Geld. Warum Plön welches geben will, aber auch noch ein Rechtsgutachten fordert.