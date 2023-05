Axel Langfeldt zeigt bei seiner Führung auch den ältesten Grabstein, der aus dem Gründungsjahr des Alten Friedhofs stammt. Foto: Claudia Resthöft up-down up-down Neues Angebot der Tourismuszentrale Plön: Führung zeigt Geschichten hinter dem Alten Friedhof Von Claudia Resthöft | 29.05.2023, 13:35 Uhr

Angeblich wurde auf dem Alten Friedhof in Plön ein Pferd begraben. Diesen und weitere interessante Aspekte erzählt Axel Langfeldt bei den neuen Führungen über den Friedhof am Großen Plöner See.