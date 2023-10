Sieben SOS-Säulen installiert Plön und Bösdorf: Notrufsäulen stärken Sicherheit an Badestellen Von Michael Kuhr | 21.10.2023, 07:13 Uhr Eine der sieben Notrufsäulen steht am Schwimmbad zwischen DLRG-Haus und Anleger. Foto: Michael Kuhr up-down up-down

Die Badesaison ist zwar zu Ende, doch Sicherheit am Wasser ist zu jeder Jahreszeit wichtig. So sind jetzt sieben Notrufsäulen an sechs Plöner und einer Bösdorfer Badestelle aufgebaut werden. Sie sorgen sofort für direkten Kontakt zur Rettungsleitstelle.