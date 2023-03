Die Kandidaten der SPD in Plön für die bevorstehende Kommunalwahl: (von links) Florian Kuhlenbeck, Jennifer Weineck, Bastian Landschof, Bettina Hansen, Manfred Rose, Muhamet Smail und Sabrina Thode- Rothhaar – es fehlen Celina Miethke, Michel Fischer und Julia Faupel Foto: Lars Winter/hfr up-down up-down Kandidaten in Plön aufgestellt Bastian Landschof und Bettina Hansen sind „Speerspitze“ der SPD Plön Von Michael Kuhr | 14.03.2023, 14:42 Uhr

Der SPD Ortsverein Plön–Bösdorf hat seine Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 14. Mai mit Bastian Landschof und Bettina Hansen an der Spitze nominiert. Eine Überraschung hingegen gibt es bei der SPD in Bösdorf.