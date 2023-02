Der kuriose Blitzer mit „geschwärztem Kennzeichen“ steht in der Dosenbeker Straße in Bothkamp. Damit sollen Autofahrer vor Lichtreflektionen geschützt werden... Foto: Daniel Friederichs up-down up-down Gesehen im Kreis Plön Abgedunkeltes Nummernschild am Blitzer soll Autofahrer schützen Von Michael Kuhr | 17.02.2023, 15:02 Uhr

Tarnung ist alles: In der Dosenbeker Straße in Bothkamp ist ein Blitzer-Trailer mit geschwärztem Kennzeichen abgestellt worden – eigentlich im öffentlichen Straßenverkehr verboten. Der Kreis Plön möchte so verhindern, dass Fahrzeugführer durch die Lichtreflexionen übermäßig irritiert werden...