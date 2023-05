Bürgermeisterin Mira Radünzel ist selbst begeisterte Radlerin und wird es sich nicht nehmen lassen, die Touren zu begleiten. Foto: Stadt Plön up-down up-down In Plön startet das Stadtradeln Plöner Radler wollen in diesem Jahr mehr als 34.000 Kilometer radeln Von oha/mik | 16.05.2023, 10:24 Uhr

Früher als in den Vorjahren startet die Stadt Plön in die Kampagne Stadtradeln 2023. Vor den späten Sommerferien in Schleswig-Holstein beginnt der diesjährige Aktionszeitraum des Klima-Bündnisses am 21. Mai und geht bis zum 10. Juni 2023. Welche Aktionen geplant sind.