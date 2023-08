Professor Paul B, Rainey (links), Geschäftsführender Direktor des Max-Planck-Instituts für Evolutionsbiologie, verabschiedet Prof. Diethard Tautz, Direktor der Abteilung für Evolutionsgenetik in den Ruhestand. Foto: oha up-down up-down Max-Planck-Institut in Plön: Professor Diethard Tautz geht in den nicht ganz ruhigen Ruhestand Von oha | 02.08.2023, 13:57 Uhr

Professor Dr. Diethard Tautz ist nach 47 Jahren in der Wissenschaft in den Ruhestand gegangen. Der Direktor der Abteilung für Evolutionsgenetik am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön bleibt dem Institut aber noch ein paar Jahre als emeritiertes Mitglied erhalten.