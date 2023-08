Freude auf die Plöner Kulturnacht Plön: Wenn Partygäste mit Kopfhörern lautlos auf dem Marktplatz tanzen Von oha/mik | 30.08.2023, 10:15 Uhr Das Duo „Two Blonde“ weiß, wie man Party macht. Das beweist das Kieler-Kult-Duo jedes Jahr aufs Neue auf der Kieler Woche. Jetzt sind sie auch bei der Kulturnacht in Plön dabei. Foto: oha up-down up-down

Die Plöner Kulturnacht des Stadtmarketings Plön findet am Freitag, 1. September, ab 18 Uhr statt. Organisator Christoph Kohrt einige Highlights des Abends in der Plöner Innenstadt und den Geschäften bekannt. Eintritt und Parken in Plön sind an diesem Abend kostenlos.