Musik braucht keine Sprache, sie ist selbst eine, die jeder verstehen kann, meint Giora Feidman. Er macht auf seiner „Friendship-Worldtour“ im August Station in Plön. Foto: oha up-down up-down 75-jähriges Bühnenjubiläum Giora Feidman macht auf seiner „Friendship-Worldtour“ Station in Plön Von oha/mik | 26.07.2023, 06:13 Uhr

Der King of Klezmer, Giora Feidman, feiert 75-jähriges Bühnenjubiläum. Station auf seiner Welttournee unter dem Motto „Friendship-Worldtour“ macht der begnadete Klarienttist auch in der Plöner Nikolaikirche. Und er geht dabei mit Vytis Šakūras als Duo in den musikalischen Dialog.