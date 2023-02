Die einstimmige Wahl von Mira Radünzel zur neuen Plöner Bürgermeisterin als einzige Kandidatin war schon eine Überraschung in der Schirffsthalaula. Foto: Jörg Wilhelmy up-down up-down Ratsversammlung wählt sie einstimmig Neue Bürgermeisterin Mira Radünzel startet am 1. März 2023 in Plön Von Michael Kuhr | 09.02.2023, 10:56 Uhr

Sie war nach Auffassung der gesamten Ratsversammlung die beste von 30 Bewerbern um das Bürgermeisteramt in Plön: Mira Radünzel. Die 52-Jährige soll am 28. Februar ernannt werden und am 1. März 2023 bereits ihre Arbeit aufnehmen.