Ohne Feierstunde im Plöner Kreistag Stephanie Ladwig übergibt Staffelstab an neuen Landrat Björn Demmin Von Michael Kuhr | 27.04.2023, 19:36 Uhr

Plöns neuer Landrat Björn Demmin ist am Donnerstagabend vor dem Kreistag in sein neues Amt eingeführt worden. Er übernimmt am 5. Mai offiziell den Staffelstab von Landrätin Stephanie Ladwig, die nach zwölfjähriger Amtszeit nicht wieder für das Amt der Landrätin kandidierte.