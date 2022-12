Foto: Orly Röhlk Innenstadt soll attraktiver werden Die Stadt Plön will das Leben in der Innenstadt attraktiver machen Von Orly Röhlk | 01.12.2022, 15:45 Uhr

Schon einige Jahre kennt der Brunnen in der Plöner Innenstadt nur das Regenwasser von oben. Das soll jetzt abgestellt werden, denn es ist Geld in der Stadt angekommen. In den kommenden drei Jahren investiert die Stadt in Maßnahmen im Wert von rund einer Million Euro. Wie sie das schafft.