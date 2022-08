An der Tonne wurde bereits um jeden Meter im Großen Plöner See gekämpft. FOTO: Hans Vogler/hfr up-down up-down Deutsche Meisterschaft der Conger in Plön Hauke Weber und Julius Raithel trotzden dem Flautendebakel auf dem Großen Plöner See Von Michael Kuhr | 08.08.2022, 16:14 Uhr

Der Plöner Segler-Verein von 1908 e.V. hatte in diesem Jahr die Deutsche Meisterschaft der Conger-Klasse ausgeschrieben. So kam es auf dem Großen Plöner See zu zeitweise spannenden Rennen um die Plätze auf dem Podium. Dabei kam es am ersten Tag gleich zu einem Flautendeakel.