Der Brunnen auf dem Plöner Marktplatz wird auch in diesem Jahr noch nicht sprudeln und nur das Regenwasser auffangen. Im städtischen Haushalt ist nicht genug Geld vorhanden. Es muss gespart werden. Foto: Michael Kuhr up-down up-down Ende 2024 Schulden von 15,4 Mio. Euro Plön hat kein Geld: Brunnen und Marktplatz müssen weiter warten Von Michael Kuhr | 11.05.2023, 10:41 Uhr

In der letzten Sitzung vor der Kommunalwahl hat die Plöner Ratsversammlung am Mittwochabend den Haushalt für 2023 beschlossen. Weitgehend ohne Wahlkampf-Getöse, denn alle Fraktionen sind sich in der Beurteilung der Lage einig: Plön muss seinen Haushalt weiter konsolidieren.