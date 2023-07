Drei Männer waren in ein Restaurant im Plöner Strandweg eingedrungen. Die Polizei nahm sie vor Ort fest. Symbolfoto: oha up-down up-down Im Restaurant am Strandweg Einbruch: Drei Einbrecher in Plön auf frischer Tat festgenommen Von Michael Kuhr | 20.07.2023, 13:24 Uhr

Erfolg für die Polizei. Drei Männer sind in der Nacht zu Donnerstag bei einem Einbruch in einem Restaurant am Plöner Strandweg auf frischer Tat festgenommen worden. Wie sie so schnell überführt werden konnten.