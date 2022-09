Die meisten Plöner gingen am Sonntag zur Abwahl des Amtsinhabers ins Wahlbüro. Warum, wird aufgearbeitet werden müssen. Foto: Constanze Emde up-down up-down Bürgermeisterwahl Plön 2022 Nach Abwahl Winters wählt nun nur Ratsversammlung den Nachfolger Von Constanze Emde | 12.09.2022, 08:40 Uhr

War es ein abgekartetes Spiel? Ein feiger Angriff aus dem Hinterhalt? Oder eine absolut falsch laufende Kommunikation in Plön? Ein Kommentar zur (Ab)Wahl in und in welcher Situation nun der der Rathauschef gesucht wird.