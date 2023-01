Ein Foto aus besseren Zeiten: CDU-Kreisvorsitzender Werner Kalinka (rechts) und der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, Thomas Hansen, stehen nach der Landratswahl in der Kritik. Archivfoto: Jörg Wilhelmy up-down up-down 152 CDU-Mitglieder fordern Rücktritt Kreis Plön: Werner Kalinka und Thomas Hansen sollen „den Weg freimachen“ Von Michael Kuhr | 12.01.2023, 07:45 Uhr

Der Vorgang ist wohl einzigartig in Schleswig-Holstein: In einem offenen Brief werden der Plöner CDU-Kreisvorsitzende Werner Kalinka und der Vorsitzende der Plöner CDU-Kreistagsfraktion, Thomas Hansen, zum Rücktritt aufgefordert. Absender sind immerhin 152 CDU-Mitglieder im Kreis Plön.