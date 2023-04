Das Ergebnis der Baumfällarbeiten am Steinbergwald am Schönsee sind auf den ersten Blick gesunde Buchen. Sie sollen allerdings nach Auskunft der Stadt für eine Gefährdung der Spaziergänger gesorgt haben. Foto: oha up-down up-down Initiative Schönes Plön und Bürger sauer Baumpflege am Steinbergwald in Plön soll der Verkehrssicherheit dienen Von Michael Kuhr | 26.04.2023, 05:47 Uhr

Es ist schon etwas Ungewöhnliches, wenn in dieser Zeit stämmige Buchen im Wald am Steinberg am Schöhsee in Plön einfach abgesägt werden. Die Initiative Schönes Plön ist besorgt, Bürger sind offenbar sauer und die Stadt Plön beschwichtigt.